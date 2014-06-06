В России планируют запретить продажу алкоголя в выходные

Эта идея нашла поддержку в аппарате премьера и у сенаторов. В Совете Федерации допускают и более жесткие меры – запрет на продажу алкоголя лицам моложе 30 лет.

Ограничение продажи алкоголя, по мнению экспертов, должно сократить смертность и помочь России преодолеть углубляющийся демографический кризис. Помощник премьера Дмитрия Медведева, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко приветствует антиалкогольные меры. Все опасения, что запреты приведут к разгулу самогонщиков, Онищенко в беседе с «Независимой Газетой» назвал страшилками. Аналитики алкогольного рынка, однако, не считают свои опасения беспочвенными.

Предприниматели и эксперты в рамках круглого стола «Деловой России» предлагают запретить продажу алкогольных напитков с содержанием этанола более 15% по воскресеньям, а также по субботам после 16:00.

«Эта мера прекрасно показала себя в Скандинавских странах, и ее необходимо как можно скорее внедрять в России», – говорится в докладе.

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Российский уровень смертности остается весьма высоким по мировым меркам. И прежде всего высока смертность мужчин трудоспособного возраста.

«Приблизительно каждая пятая смерть в России связана с алкоголем (около 400 тыс. смертей ежегодно), еще около 300 тыс. смертей ежегодно приходится на заболевания, связанные с курением табака, не менее 100 тыс. смертей – на последствия употребления наркотиков. Сохраняются недостатки системы оказания медицинской помощи», – сообщают авторы доклада.

В ближайшее десятилетие вдвое сократится численность мужчин и женщин в возрасте от 20 до 30 лет, а к 2035 году вдвое сократится численность мужчин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Другими словами, страна сползает в новый демографический провал. «Уже сегодня число 15-летних в два раза меньше, чем 25-летних», – предупреждают авторы доклада.

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«Нынешнее молодое поколение должно решать сразу две критические задачи – рожать значительно больше детей, чтобы предотвратить депопуляцию, и выстроить новую производительную несырьевую экономику, чтобы предотвратить коллапс пенсионной системы», – говорится в докладе.

Аналитики, однако, раскритиковали инициативу с запретом продажи алкоголя. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что постоянно предлагаемые ужесточения – это лишь повод для пиара чиновников и депутатов, которые потом вместо того, чтобы развивать экономику и социальную сферу, будут предлагать новые запреты, демонстрируя свою заботу о здоровье нации. По его словам, эффективность запретов вовсе не очевидна – даже если их введут, они будут нарушаться.

«Можно назвать Ульяновскую область. Там весь крепкий алкоголь запрещено продавать по выходным уже три года. И дошло до абсурда. Через два месяца после введения запрета разрешили продавать алкоголь по выходным на поминки, на похороны», – говорит Дробиз.

Также, по словам эксперта, нет никакого "позитивного скандинавского опыта". «Уже 30 лет Скандинавские страны – Финляндия, Швеция – живут по заветам Всемирной организации здравоохранения. Алкоголизация росла все эти 30 лет. Дошло до того, что там теперь колоссальное самогоноварение, много нелегального алкоголя. Но об этом молчат», – описывает ситуацию Дробиз.