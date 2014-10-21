В США вылечили еще одного пациента с вирусом Эбола

Врачи из медцентра при Университете Эмори в городе Атланте (штат Джорджия) вылечили еще одного пациента, заразившегося болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Об заявили официальные представители медицинского учреждения, сообщает ТАСС.

Они отметили, что человек, пожелавший сохранить анонимность, больше не представляет опасности для окружающих и уже вышел из медцентра. Больной, пол и национальная принадлежность которого неизвестны, был госпитализирован 9 сентября этого года. Об обстоятельствах того, как он заразился, также ничего не сообщается.

Читайте такжеКанада отправляет в Женеву экспериментальную вакцину от Эболы

В то же время испанская медсестра также практически излечилась от лихорадки Эбола. Полученные результаты позволяют предположить, что 44-летняя Ромеро больше не инфицирована вирусом.

Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что Нигерии удалось преодолеть лихорадку Эбола. В течение шести недель в стране не зафиксировали ни одного нового случая заражения.