Süddeutsche Zeitung: Запад боится ледникового периода

Об этом пишут Катрин Кальвайт и Штефан Корнелиус в своей статье «Запад боится ледникового периода», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Отвод российских подразделений от украинской границы пролил свет на переговоры о будущем Восточной Украины и отношения России с Западом. В то время как на Донбассе все еще местами ведутся бои, и Киев борется за политическую и экономическую стабильность, идут переговоры в нескольких раундах о всеобъемлющем мирном плане. В то же время западные руководители переговоров в Вашингтоне и в Берлине показывают отрезвляющую картину ситуации в Украине. Речь идет о «втором Приднестровье», которое может появиться - и об опасениях, что Россия может в любой момент снова разжечь конфликт.

Критическим барьером станет четверг этой недели, когда президент России Владимир Путин в первый раз после соглашения о прекращении огня 5 сентября встретится с западными и азиатскими главами правительств, и, предположительно, также проведет двусторонние переговоры с его украинским коллегой Петром Порошенко. В западных правительственных кругах саммит «Азия-Европа» в Милане объявлен случаем для проверки того, насколько Путин способен и готов избегать политической изоляции.

Хотя, с момента подписания соглашения о прекращении огня, Россия и Украина, по мнению западных наблюдателей, достигли определенного прогресса в ходе нескольких раундов переговоров. Объявленный Путиным отвод российских маневренных подразделений от украинской границы является тому подтверждением. Тем не менее, до сих пор нет никаких доказательств вывода всего тяжелого вооружения и проникших из России бойцов на Донбассе, как это было согласовано в Минске. Важным моментом переговоров, особенно для Соединенных Штатов, является освобождение украинских пленных, прежде всего пилота Надежды Савченко, которую в России держат в заложниках и чья судьба имеет символичный характер.

Наблюдатели опасаются второго Приднестровья

Ключевым условием в соглашении о прекращении огня, с точки зрения Запада, является контроль восточной границы Украины с Россией. ОБСЕ пока не в состоянии контролировать прохождение границы на оккупированной сепаратистами линии с помощью своих людей и особенно дронов; планируется продление миссии. Лучшее наблюдение должно предотвратить проникновение войск и вооружения из России в Украину. Конечно, западные участники переговоров не надеются, что таким образом территории, которые сепаратисты называют «независимыми республиками», могут быть полностью возвращены в украинское государство, наоборот.

Речь, скорее, идет о втором Приднестровье, которое в настоящее время возникает между Россией и Украиной. Приднестровский регион официально относится к Республике Молдова, но в девяностые годы он объявил себя автономным и управляется пророссийскими силами под российским руководством.

Развитие событий в восточной Украине указывает сейчас на возникновение такого спровоцированного Москвой «замороженного конфликта» - как и, наряду с Приднестровьем, в контролируемой Россией Южной Осетии, которая согласно международному праву относится к Грузии. Таким образом, сепаратисты отклонили участие двух так называемых народных республик в предстоящих парламентских выборах в Украине и в настоящее время планируют проведение своих собственных выборов, предположительно в ноябре. Параллельно на территориях, оккупированных пророссийскими силами, начали учреждение своего собственного, очевидно, долгосрочного управления. Пенсии и зарплаты для работников народных республик должны быть выплачены каждому, кто взамен отдает украинский паспорт, запланирован также собственный центральный банк. Сепаратисты захватили, по-видимому, власть в горсовете Донецка.

Санкции все больше загоняют Россию в угол

Хотя, по-видимому, есть прогресс в переговорах о точной линии зоны влияния, которую уступают восточноукраинским сепаратистам и, таким образом, России на Донбассе. После того, как во время ожесточенных боев Донецкий аэропорт был в значительной степени разрушен, Киев в настоящее время, видимо, согласился на обмен территориями, повстанцам предоставят контроль над аэропортом - в обмен на выпрямление линии фронта в других регионах, в том числе в Луганске.

В центре переговоров находятся соглашения о поставках газа в Украину и - для российской стороны – конечно, отмена санкций. В газовых переговорах Запад сейчас, по информации от участников переговоров, отошел от своей позиции и больше не настаивает на договоре о поставках на срок полтора года. Скорее, в настоящее время речь идет о том, чтобы получить надежное соглашение для этой зимы. Соглашение о ценах и условия платежей должны быть урегулированы до парламентских выборов в Украине через две недели. Комиссар ЕС по энергетике и посредник в переговорах Гюнтер Эттингер назначил следующий раунд переговоров между Украиной и Россией на 21 октября. Ранее российский поставщик газа предложил новую тарифную сделку по погашению задолженности Украины.

Переговоры между Россией и Украиной состоится на разных уровнях. В основе по-прежнему переговорная группа из Минска, которая занимается реализацией соглашения. В ее состав вошли посредник ОБСЕ Хайди Тальявини, посол России в Киеве Михаил Зурабов, экс-президент Украины Леонид Кучма и представитель пресс-службы «автономных республик» в Восточной Украине. Кроме того, возник более тесный контакт между президентами двух стран или их государственными канцеляриями. Порошенко и Путин знают друг друга в течение многих лет.

Страны жертв МН17 хотят обратиться к Путину

Параллельно, по информации из правительственных кругов Киева, будут более неформальные форматы переговоров с европейскими экспертами, в которых, кроме политиков, будут участвовать также украинские олигархи. Среди них будут живущий в Австрии из-за ордера на арест США Дмитрий Фирташ, также киевский предприниматель и меценат Виктор Пинчук, и олигарх и политик Виктор Медведчук, которого считают «человеком Путина в Киеве». Фирташ считается доверенным лицом Порошенка, у Пинчука хорошие отношения с Соединенными Штатами. На этих переговорах речь должна, прежде всего, идти об экономическом сближении между Россией и Украиной.

Генеральные штабы вооруженных сил также расширили деловые контакты. Западные посредники, в основном из Берлина и из Вашингтона, довольствуются в настоящее время ролью консультантов. Тем не менее, они должны участвовать, потому что Россия требует быстрой отмены санкций. Третий раунд санкций, вероятно, оказал более сильное влияние на российскую экономику, чем предполагалось до сих пор. Рубль безудержно падает, центральный банк уже совершал активную покупку для поддержки национальной валюты. Федеральное правительство Германии всегда публично ясно давало понять, что считает отмену санкций нереальной до тех пор, пока не будут реализовано Минское соглашение о прекращении огня. Основное внимание уделяется, прежде всего, контролю границы.

Поэтому встреча в Милане имеет особое значение. Поскольку: впервые после сбиения малазийского пассажирского самолета MH17 Путин выступит на международной сцене с лидерами пострадавших стран. Среди них также Австралия, которая уже заявила о своем серьезном намерении поднять вопрос MH17 в Милане.