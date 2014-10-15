Медведев пригрозил Украине экономическими последствиями из-за ее вступления в ЕС

Об этом глава российского правительства заявил в интервью телекомпании CNBC.

Медведев подчеркнул, что Украина может сделать "любой выбор". «Хочет - может идти в Евросоюз. Хочет идти в другую сторону - пусть идет!" - заявил он.

"Но мы считаем, что риски, которые стоят перед Украиной в связи с началом особых, продвинутых экономических отношений с Европейским Союзом, - достаточно высокие. Но это - ответственность украинского руководства", - прокомментировал российский премьер.

Медведев также заявил, что считает "гражданской войной" события на востоке Украины.

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"Мы глубоко обеспокоены событиями в Украине. Мы хотели бы, чтобы завершилась гражданская война, спровоцированная переворотом в начале этого года", - сказал он.

"Наша нынешняя цель - помочь восстановить мир в Украине", - добавил Медведев.

Премьер-министр России, кроме того, заявил, что "перезагрузка" отношений с США "невозможна" до отмены санкций.

"Нет, конечно. Это абсолютно невозможно. Это не мы придумали эти санкции, а наши международные партнеры", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности " перезагрузки " отношений России с США.