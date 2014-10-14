Каталония отказалась от референдума о независимости

Об этом заявил глава региона Артур Мас после десятичасовой встречи с руководителями трех националистических политических партий, которые выступают за отделение автономной области, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters,.

Глава Каталонии считает, что голосование не может быть проведено по причине отсутствия правовых гарантий, передает El Pais. По его словам, власти автономной области намерены предложить гражданам альтернативные варианты проведения опроса.

30 сентября власти Каталонии приняли решение приостановить подготовку к референдуму. При этом пресс-секретарь правительства региона Франсеск Хомс пояснил, что регион продолжит борьбу за независимость.

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29 сентября Конституционный суд (КС) Испании на экстренном заседании приостановил на пять месяцев действие указа о проведении референдума о независимости Каталонии. С точки зрения Мадрида, подобный опроспротиворечит статье 1.2 основного закона государства и нарушает права всех жителей страны. Испания — унитарное государство, поэтому «вопросы суверенитета должен решать весь испанский народ, а не жители одного региона», полагают представители кабинета министров.