Каталония приостановила подготовку к референдуму о независимости

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на El Pais.

В то же время оно не отказівается от идеи его проведения.

Женералитет (правительство) воспринимает это решение как "временное" и выражает надежду, что в течение нескольких дней Конституционный суд вынесет решение о возможности голосования.

"Вчера ничего не закончилось, и правительство решительно настроено идти вперед и выполнять взятые на себя обязательства", - заявил представитель регионального правительства Франсеск Хомс на пресс-конференции в Барселоне..

Он также сказал, что приостановка кампании не вызовет разочарования среди граждан.

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"Разочарование было бы, если бы правительство вышло и сказало, что процесс закончен. Мы этого не сделали", - подчеркнул Хомс.

Напомним, пленум Конституционного суда Испании вечером 29 сентября принял решение о приостановлении закона и указа о референдуме в Каталонии.