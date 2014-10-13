В Боснии на выборах побеждают националисты

Националисты побеждают в Боснии и Герцеговине на выборах трех членов коллективного президентского органа. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия страны после подсчета более трех четвертей бюллетеней, сообщает Радио Свобода.

Как следует из этого сообщения, боснийский мусульманин Бакир Изетбегович, хорват Драган Чович и серб Желька Цвиянович возглавляют гонку.

Изетбегович строил свою кампанию на призывах к сильному, единому государству, Чович настаивал на создании хорватской юридической единицы в Боснии, а Цвиянович является частью сербского блока, который выступает за разъединение Боснии.

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Выборы состоялись после гражданских беспорядков и насилия в начале года, вызванных коррупцией и бедностью значительной части населения, а также на волне недовольства реакцией властей на катастрофические наводнения в мае.

По системе, созданной по результатам Дейтонских мирных договоренностей 1995 года, Босния и Герцеговина стала федерацией трех главных национальных общин - «конституционных народов» страны: боснийцев, которых раньше называли «боснийскими мусульманами», боснийских сербов и боснийских хорватов. Эти общины избирают по одному своему представителю президентского органа. Страна является кандидатом на вступление в НАТО и официально признана «потенциальным кандидатом» на вступление в ЕС.