В Боснии и Герцеговине проходят президентские и парламентские выборы

Почти 3,3 миллиона граждан выбирают не только 42 депутата федерального парламента, но и членов местных парламентов Республики Сербской и мусульмано-хорватской федерации. Кроме того, избираются члены президиума Боснии и Герцеговины, в которую входят по одному представителю от сербов, хорватов и мусульман, передает «Немецкая волна».

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Агентство AFP отмечает, что в Боснии и Герцеговине, сильно пострадавшей и расколотой в результате войны 1992-1995 годов, многие избиратели испытывают чувство апатии, поэтому активность на выборах ожидается невысокой. Правительство в Сараево стремится начать переговоры о вступлении в Евросоюз, однако пока не добилось успехов в сфере проведения политических и экономических реформ, необходимых для присоединения к этой организации. Экономика в Боснии разрушена, безработица составляет 44%.

В преддверии выборов Евросоюз призвал боснийцев проголосовать за "необходимое примирение сердец в обществе".

ЕС и США также косвенно призвали избирателей отказать в доверии находящимся сейчас у власти некомпетентным и коррумпированным политикам. Однако ожидается, что большинство мусульман, православных сербов и католических хорватов будут вновь голосовать за партии их национальных лидеров, отмечает агентство dpa.