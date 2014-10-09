Парламент Эстонии легализировал однополые партнерства

Об этом сообщает эстонский ресурс err.

Согласно сообщению, законопроект поддержали 40 депутатов парламента. Против высказались 38 парламентариев, 10 воздержались.

Если президент одобрит закон, то он вступит в силу с 2016 года.

Читайте такжеПарламент Шотландии легализовал однополые бракиПредседатель правовой комиссии парламента Неэме Суур сказал вчера, что если закон вступит в силу в 2016 году, то должны быть приняты также акты по его реализации, которые позволят закону действовать в реальности.

Фонд «В поддержку семьи и традиций», выступающий против данного закона, утверждает, что принятие закона нарушит моральные устои общества. По мнению сторонников закона, он сделает общество более толерантным и здоровым.