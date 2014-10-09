Парламент Эстонии легализировал однополые партнерства

15:12, 09 октября 2014
Мир
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Сегодня эстонский парламент (Рийгикогу) незначительным большинством принял "Закон о сожительстве", позволяющий регистрировать отношения людям, живущим вне брака, в том числе и однополым парам.

Парламент поддержал регистрацию однополых отношений

Об этом сообщает эстонский ресурс err

Согласно сообщению, законопроект поддержали 40 депутатов парламента. Против высказались 38 парламентариев, 10 воздержались.

Если президент одобрит закон, то он вступит в силу с 2016 года.

Читайте такжеПарламент Шотландии легализовал однополые бракиПредседатель правовой комиссии парламента Неэме Суур сказал вчера, что если закон вступит в силу в 2016 году, то должны быть приняты также акты по его реализации, которые позволят закону действовать в реальности.

Фонд «В поддержку семьи и традиций», выступающий против данного закона, утверждает, что принятие закона нарушит моральные устои общества. По мнению сторонников закона, он сделает общество более толерантным и здоровым.

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