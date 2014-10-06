На выборах в Болгарии побеждает партия, которая может заблокировать "Южный поток"

Безусловным лидером является правоцентристская партия ГЕРБ во главе с Бойко Борисовым, но ее результат (почти 33% голосов) оказался значительно ниже ожиданий партийцев. У ГЕРБа будет 88 или 89 депутатов, а для достижения большинства и самостоятельного управления необходим 121 голос.

Бойко Борисов заявил, что он продолжит реализацию проекта газопровода «Южный поток», на строительстве которого настаивает Россия, лишь при условии, что это поддержит Евросоюз. Социалисты, которые до сих пор находились у власти, считали строительство «Южного потока» приоритетным при любых условиях.

Читайте такжеЕвросоюз может сделать "Южный поток" в обход Украины незаконнымПо состоянию на утро 6 октября ЦИК подсчитала более 65% бюллетеней. Поскольку ни одна из партий, которые проходят в парламент, не достигла категорического большинства голосов, необходимых для создания самостоятельного правительства, следующими на днях болгарские политические силы будут заняты поисками коалиционных партнеров. В Болгарии ожидают трудности в формировании нового правительства и политическую нестабильность в стране на фоне необходимости срочных реформ и сложной экономической ситуации на пороге зимы.

На втором и третьем местах финишируют социалисты и партия этнических турков ДПС - за обе политические силы проголосовали около 15% избирателей. Избирательная активность населения на парламентских выборах 2014 года достигла самого низкого уровня за последние 14 лет - лишь 47,9%.