В Болгарии начались досрочные парламентские выборы

Сегодня утром в стране открылись 11 434 отделений для голосования, также граждане Болгарии имеют возможность проголосовать в 60 государствах мира, где организована работа 428 отделений, сообщает DW.DE.

Читайте такжеРоссия и Болгария хотят изменить статус Южного потока, чтоб обойти запрет ЕС - СМИ

За ходом голосования будут следить более 17 тыс. наблюдателей из 39 неправительственных организаций. В бюллетени для голосования включены 18 партий и 7 коалиций.

Из-за конфликта России с Украиной значительная часть граждан Болгарииопасаются холодной зимы, поскольку их страна почти полностью зависит от российского газа. В связи с этим некоторые политологи не исключают появления новых уличных протестов. Последние соцопросы показывают, что 70% населения пессимистично относятся к возможной смене власти и что более половины болгар не ожидают изменений к лучшему.

В настроениях болгарских избирателей в настоящее время преобладает безнадежность. Согласно последним соцопросам, убедительную победу одерживает правоцентристская партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" бывшего премьера Борисова. Ожидается, что она сформирует правительство, войдя в коалицию с небольшим праволиберальним реформистским блоком.