Каталонцы намерены добиваться проведения референдума о независимости

Артур Мас, возглавляющий правительство Каталонии, настаивает на том, что референдум может быть проведен в соответствии с местным законодательством, передает Русская служба Би-би-си.

Мадрид заявил также о планах обратиться в суд, чтобы запретить работу комиссии, организованной для наблюдения за референдумом.

Комиссия была создана в четверг Артуром Масом.

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В Каталонии проживают 7,5 миллионов жителей - приблизительно 16% населения Испании.

Каталония - один из самых богатых и промышленноразвитых регионов Испании, а также один из наиболее свободно мыслящих.

Напомним, Конституционный суд Испании приостановил решение о проведении референдума о независимости Каталонии.