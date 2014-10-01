В Гааге выступил с последним словом Радован Караджич

В частности, он заявил, что под обвинением «весь сербский народ», передает Радио Свобода.

Он обвинил прокуроров в том, что они построили обвинения «на инсинуациях, слухах и показаниях собственных сотрудников».

«Я знаю правду, прокуроры знают правду, они пытаются ввести в заблуждение суд», - сказал Караджич, обвинив суд в предвзятом отношении к сербскому народу.

Караджич признал, что, как лидер, несет моральную ответственность за любые преступления, совершенные боснийскими сербами, и извинился перед родственниками жертв.

Читайте такжеВиновных в крушении Boeing-777 должен судить Международный трибунал в Гааге - ЯценюкРадован Караджич был одним из политических лидеров боснийских сербов во время войны 1992-1995 годов в Боснии, которая унесла жизни около 100 тысяч человек.

Прокуроры просят для него пожизненного срока за преступления против человечности и военные преступления, в том числе причастность к убийству более семи тысяч мусульман в районе Сребреницы в 1995 году. Как ожидается, вынесение вердикта по его делу займет несколько месяцев.

69-летнего Караджича и бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, дело которого отдельно рассматривает Гаагский трибунал по бывшей Югославии обвиняют в том, что под их руководством были проведены этнические чистки во время Боснийской войны 1992-1995 годов. Они не признают свою вину и заявляют, что их действия были направлены на защиту сербского населения Боснии.

Радован Караджич был задержан в Сербии в 2008 году после того, как 13 лет скрывался от правосудия.