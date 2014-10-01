В Калифорнии запретили полиэтиленовые пакеты

Законопроект, подписанный губернатором штата Джерри Брауном, вступит в силу в июле следующего года, сообщает Русская служба Би-би-си.

Согласно закону, полиэтиленовые пакеты будут запрещены к продаже или бесплатной раздаче в магазинах.

Читайте такжеБезопасные пластиковые бутылки будут изготовлять из водорослейПроизводители полиэтиленовых пакетов уже выступили против введения запрета: по их словам, запрет приведет к сокращению рабочих мест на производстве.

Однако, как уверен губернатор штата, запрет на полиэтиленовые пакеты – шаг в правильном направлении. Эта мера, по его словам, будет способствовать защите окружающей среды.