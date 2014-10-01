В Калифорнии запретили полиэтиленовые пакеты
10:39, 01 октября 2014Мир
0 0
В американском штате Калифорния принят закон, запрещающий использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.
REUTERS
Законопроект, подписанный губернатором штата Джерри Брауном, вступит в силу в июле следующего года, сообщает Русская служба Би-би-си.
Согласно закону, полиэтиленовые пакеты будут запрещены к продаже или бесплатной раздаче в магазинах.
Читайте такжеБезопасные пластиковые бутылки будут изготовлять из водорослейПроизводители полиэтиленовых пакетов уже выступили против введения запрета: по их словам, запрет приведет к сокращению рабочих мест на производстве.
Однако, как уверен губернатор штата, запрет на полиэтиленовые пакеты – шаг в правильном направлении. Эта мера, по его словам, будет способствовать защите окружающей среды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter