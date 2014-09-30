В Грузии эксгумируют тело бывшего премьера Жвании

Как сообщил прокурор Реваз Надой, семья Жвании дала разрешение на эксгумацию, которую проведут иностранные эксперты.

Вице-спикер парламента Грузии Манана Кобахидзе заявила Радио Свобода, что расследование не связано с политикой.

Премьер-министра Грузии Зураба Жвания, одного из лидеров «Революции роз», нашли мертвым в ночь на 3 февраля 2005 года вместе с заместителем губернатора одного из регионов Раулем Юсуповым на конспиративной квартире в Тбилиси.

Читайте такжеВ Грузии арестовали банковские счета СаакашвилиТогда было заявлено, что причиной гибели Жвания и Юсупова стал несчастный случай - отравление угарным газом от отопительного прибора. После прихода к власти в 2012 году коалиции «Грузинская мечта» началось повторное расследование обстоятельств смерти Жвании.

В марте этого года в интернете появились фото, которые демонстрируют якобы синяки на теле Жвании.