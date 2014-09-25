Союзники «Исламского государства» в Алжире казнили французского туриста
00:20, 25 сентября 2014Мир
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Алжирские исламисты обнародовали видео, на котором показывается казнь французского туриста.
REUTERS
55-летнего Эрве Ґурделя похитили в Алжире 21 сентября, сообщает Радио Свобода.
Группировки «Жанд ах-Хилава» (солдаты халифата), которое выразило верность «Исламскому государству», заявляло, что дает Франции 24 часа на прекращение воздушных ударов по позициям джихадистов в Ираке.
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Франция, которая осуществила первые воздушные удары против «Исламского государства» на прошлой неделе, отвергла ультиматум группировки.
Начиная с августа «Исламское государство» казнило двух американских журналистов и британского сотрудника гуманитарной миссии. Их убийства были сняты на видео и выложены в интернет.
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