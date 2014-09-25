Союзники «Исламского государства» в Алжире казнили французского туриста

55-летнего Эрве Ґурделя похитили в Алжире 21 сентября, сообщает Радио Свобода.

Группировки «Жанд ах-Хилава» (солдаты халифата), которое выразило верность «Исламскому государству», заявляло, что дает Франции 24 часа на прекращение воздушных ударов по позициям джихадистов в Ираке.

Читайте такжеВ Ираке исламисты отрубили голову американскому журналисту

Франция, которая осуществила первые воздушные удары против «Исламского государства» на прошлой неделе, отвергла ультиматум группировки.

Начиная с августа «Исламское государство» казнило двух американских журналистов и британского сотрудника гуманитарной миссии. Их убийства были сняты на видео и выложены в интернет.