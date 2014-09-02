СМИ: Исламисты ИГ обезглавили еще одного американского журналиста

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сервис SITE.

Мужчина в маске также высказал угрозу в отношении британского заложника, которого назвал Дэвидом Хейнсом, если "этот злой альянс Америки против Исламского Государства" не будет отозван c захваченной Исламским Государством территории.

Читайте такжеАвстралия поставит оружие курдам для борьбы с исламистамиСотлофф, свободный журналист, был похищен в Сирии в августе 2013 года.

Ранее, 19 августа, исламисты обнародовали видео обезглавливания другого американского заложника, журналиста Джеймса Фоли в отместку за авиаудары США по захваченным боевиками территориях Ирака.