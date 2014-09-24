В Европе в рамках спецоперации арестованы более 1000 преступников

Сотрудники Европола - полицейской службы Евросоюза - в ходе операции против организованной преступности задержали более тысячи человек, сообщает радио "Свобода".Как заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, это была крупнейшая операция против организованной преступности, которая когда-либо проводилась в Европе.

Читайте такжеЕвропол направил своего специалиста для идентификации жертв сбитого «Боинга»Она была направлена против всех видов преступлений, в том числе наркоторговли, организации нелегальной иммиграции, налоговых нарушений, подделки денег, краж.

Как заявил Роб Уэйнрайт, операция нанесла "сильнейший удар по всей уголовной инфраструктуре Европы".

Директор Европола сообщил, что в результате принятых мер удалось спасти 30 детей из Румынии, которые могли стать жертвами торговли людьми. Кроме того, по его словам, было конфисковано значительное количество наркотиков, в том числе сотни килограммов героина и кокаина.