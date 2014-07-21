Эксперты Международной организации гражданской авиации прибыли в Киев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным источников, знакомых с ситуацией, команда экспертов ICAO прибыла в Киев в воскресенье вечером и начала проводить консультации, ICAO и его сторонники «стараются выработать стратегию, которая обеспечит безопасность сотрудников, «черных ящиков» и обломков самолета.

Как отмечает издание, в состав группы экспертов ICAO входят представитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA), американского Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) и сотрудник Отдела по расследованию авиационных происшествий Великобритании. Возглавляет делегацию Маркус Коста (Marcus Costa), один из главных экспертов по расследованию авиационных происшествий в ICAO.

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Ранее агентство REUTERS со ссылкой на источники сообщало, что представители ICAO не могут попасть на место крушения малайзийского самолета из-за угрозы безопасности.

Правительство Украины пригласило к участию в расследовании представителей властей Малайзии и Нидерландов, Еврокомиссии, американской компании Boeing, ICAO, NTSB и Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol). Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и полицейская служба Европейского союза (Европол) также направят своих сотрудников к месту крушения авиалайнера. Как отмечает Wall Street Journal, многие правительства и представители индустрии неофициально убеждают ICAO занять более агрессивную позицию и, возможно, принять руководящую роль в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.