В Петербурге задержаны нескольких участников Марша мира

18:39, 21 сентября 2014
Мир
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В Санкт-Петербурге задержаны несколько участников Марша мира против войны в Украине.

В ходе Марша мира в Петербурге задержаны 4 человека /фото facebook.com/boris.nemtsov

По данным корреспондента радио "Эхо Москвы", задержаны 4 человека.

Пришедшие на Марш мира, примерно 1,5 тыс. человек, собрались у Казанского собора. Они прошли через Троицкий мост до Марсова поля, и затем через Невский проспект подошли к Казанскому собору.

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В руках у участников Марша мира были плакаты "Нет войне!", "Украина, прости", люди несут желтые цветы. Участники Марша сообщают, что в нем принимают участие около 5 тыс. жителей города.

Сотрудники полиции пытались разогнать Марш мира, который не был согласован с местными властями, однако быстро прекратили эти попытки. 

В настоящее время Марш мира в Санкт-Петербурге уже завершился.

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