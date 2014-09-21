Полиция Москвы призывает участников Марша мира освободить дорогу

Как сообщает в "Твиттере" Объединенная группа общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод, сотрудники полиции в мегафоны призывают людей разойтись и освободить проезжую часть.

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Между тем, как передают СМИ и активисты в соцсетях,участники Марша мира не спешат расходиться, и идут нескончаемым потоком по улицам и бульварам, отведенным под проведение Марша.