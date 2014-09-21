Полиция Москвы призывает участников Марша мира освободить дорогу
18:19, 21 сентября 2014Мир
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В Москве сотрудники полиции начали призывать участников Марша мира расходиться.
Марш мира подходит к завершению / Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Как сообщает в "Твиттере" Объединенная группа общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод, сотрудники полиции в мегафоны призывают людей разойтись и освободить проезжую часть.
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Между тем, как передают СМИ и активисты в соцсетях,участники Марша мира не спешат расходиться, и идут нескончаемым потоком по улицам и бульварам, отведенным под проведение Марша.
Полиция говорит участникам в мегафоны "Освободите проезжую часть" #МаршМира#Москва#ОГОН
— ОГОН (@OgonWatch) 21 сентября 2014
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