Полиция Москвы призывает участников Марша мира освободить дорогу

18:19, 21 сентября 2014
Мир
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В Москве сотрудники полиции начали призывать участников Марша мира расходиться.

Марш мира подходит к завершению / Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как сообщает в "Твиттере" Объединенная группа общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод, сотрудники полиции в мегафоны призывают людей разойтись и освободить проезжую часть.

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Между тем, как передают СМИ и активисты в соцсетях,участники Марша мира не спешат расходиться, и идут нескончаемым потоком по улицам и бульварам, отведенным под проведение Марша.

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