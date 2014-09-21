Марш мира начался в Москве и Петербурге (онлайн-трансляция)

15:11, 21 сентября 2014
Мир
2 0

В Санкт-Петербурге и Москве, а также в других городах России начался общероссийский Марш мира под названием "Скажем НЕТ войне. Требуем немедленного прекращения российской военной агрессии против Украины!" 

REUTERS

Акция проходит в формате прогулки по городу и дальнейшего народного схода - такая форма публичного мероприятия не требует предварительного согласования с властями, передает ТСН.ua.

Читайте такжеВ Москве собираются на 50-тысячный "Марш мира" против агрессии России в Украине

Сотни людей поддержали акцию придя в одежде сине-желтых цветов. Также много людей в вышиванках. Однако участникам акции все же не спокойно. Люди боятся провокаций и разгона.

"Марш мира в Питере! Толпы не видно конца и края! Вышиванки, футболки с перечеркнутым изображением Путина, но видно что опасаются! Постоянно раздаются подбадривание друг друга: "А что, мы просто погулять вышли!", - написал на своей странице в соцсети один из участников мероприятия Константин Андриюк.

Напомним, что сегодня, 21 сентября, планируется общероссийский Марш мира в Москве против войны в Украине. Организаторы предполагают, что в акции примут участие около 50 тыс. россиян.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter