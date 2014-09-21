Марш мира начался в Москве и Петербурге (онлайн-трансляция)

Акция проходит в формате прогулки по городу и дальнейшего народного схода - такая форма публичного мероприятия не требует предварительного согласования с властями, передает ТСН.ua.

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Сотни людей поддержали акцию придя в одежде сине-желтых цветов. Также много людей в вышиванках. Однако участникам акции все же не спокойно. Люди боятся провокаций и разгона.

"Марш мира в Питере! Толпы не видно конца и края! Вышиванки, футболки с перечеркнутым изображением Путина, но видно что опасаются! Постоянно раздаются подбадривание друг друга: "А что, мы просто погулять вышли!", - написал на своей странице в соцсети один из участников мероприятия Константин Андриюк.

Напомним, что сегодня, 21 сентября, планируется общероссийский Марш мира в Москве против войны в Украине. Организаторы предполагают, что в акции примут участие около 50 тыс. россиян.