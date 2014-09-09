В Минобороны РФ заявляют, что их самолеты летели мимо, но не сближались с канадским фрегатом

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со сссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

"Маршрут полета самолетов ВВС России проходил через район, где находился корабль канадских ВМС "Торонто", без совершения сближения с иностранным военным судном", - сказал Конашенков.

Генерал-майор особо отметил, что "все полеты самолетов ВВС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами".

Читайте такжеСовместные с НАТО учения Sea Breeze-2014 начались в Черном мореРанее министр обороны Канады Роберт Николсон заявил, что самолет ВВС РФ совершил облет фрегата "Торонто" 7 сентября.

"Он не угрожал безопасности корабля, но такие действия были излишне провокационными и могут привести к дальнейшему росту эскалации напряженности, - заявил Николсон. - Мы вместе с нашими союзниками призываем Россию прекратить столь безрассудные действия".

Учения Sea Breeze, в которых принимают участие боевые корабли Украины и НАТО, начались в Черном море 8 сентября.

В маневрах принимают участие канадский и испанский фрегаты "Торонто" и "Альмиранте Хуан де Бурбон", а также эсминец военно-морских сил США "Росс" и французский корвет "Командант Биро". Всего в морскую компоненту должны войти 12 кораблей и судов обеспечения, в том числе 5 кораблей и судов от ВМС Украины и 2 корабля от Государственной пограничной службы Украины.

Наблюдать за учениями будут представители Грузии, Норвегии, Швеции и Франции.