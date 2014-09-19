BBC: Результаты расследования катастрофы MH17 могут обнародовать через год

Как сообщает «ВВС-Украина», об этом Тиммерманс заявил сегодня во время выступления на заседании Совета безопасности ООН.

Он подчеркнул, что это крупнейшее в истории страны расследование.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет "Малазийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля в небе над Донецкой областью. Погибли все 298 человек, находившиеся на его борту. Большинство погибших - граждане Нидерландов.

По данным украинских спецслужб, которые подтвердила американская разведка, самолет был сбит боевиками из доставленной из России системы "Бук", но они считали, что целятся в военный украинский самолет.

Террористы длительное время осложняли доступ международных экспертов к месту крушения.

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9 сентября был обнародован предварительный отчет Совета безопасности Нидерландов по расследованию авиакатастрофы. Согласно документу, малазийский Boeing-777 распался в воздухе в результате структурных повреждений, вызванных поражением снаружи большим количеством высокоэнергетических объектов. «Нет никаких признаков, что авария MH17 была вызвана технической неисправностью или действиями экипажа», - говорится в документе.