Reuters: Москва подавляет инакомыслие, в то время как российские солдаты возвращаются домой в гробах

В конце прошлого месяца Елене Тумановой привезли тело её сына в гробу прямо к ней домой в Западном Поволжье. Антону Туманову было 20 лет, он служил в российской армии на Северном Кавказе, в Чечне.

Документы, которые вручили Елене Тумановой вместе с телом, скорее вызывают вопросы, чем дают ответы – вопросы о том, как умер ее сын, и о том, почему российское правительство отрицает, что российские войска находятся на территории Украины. В документах нет записи о том, где именно погиб Антон Туманов, говорят правозащитники, которые говорили с матерью, когда она связалась с ними.

«В медицинской справке было указано, что парень получил осколочные ранения, то есть он умер от потери крови, но, как именно это произошло, там не было указано», – сказал Сергей Кривенко, глава комиссии по военным вопросам в Совете при президенте РФ по правам человека.

С Еленой Тумановой невозможно было связаться, чтобы получить комментарии, и Reuters не удалось ознакомиться с документами. Но более 10 солдат, которые служили вместе с ее погибшим сыном в одном взводе, рассказали Сергею Кривенко и Элле Поляковой, еще одному члену Совета при президенте РФ по правам человека, что Антон Туманов умер 13 августа во время боевых действий возле украинского города Снежное. В этих боях, по словам солдат, погибли более 100 российских военных из 18-й мотострелковой бригады воинской части 27777, которая базируется за пределами Грозного, столицы Чеченской республики.

23-летний Ролан, еще один солдат, который служил вместе с Тумановым, рассказал Reuters, что его товарищ умер на операционном столе после того как получил осколочное ранение от ракеты. Ролан в это время находился в нескольких шагах от того места, в бронетранспортере, когда туда попали ракеты. Он сказал, что два человека из его группы погибли, в том числе еще один солдат, которого звали Роберт.

«Я находился внутри БТР, люки были открыты, поэтому меня просто оглушило и слегка контузило», – сказал Ролан.

«Роберт и Антон были снаружи в двух или трех шагах, и они просто не успели спрятаться. Роберт умер на месте. Мы оказали Антону первую помощь, он был уже на операционном столе, когда умер», – сказал Ролан, который сейчас находится у себя дома в Краснодарском крае, где он восстанавливается после травмы.

Правозащитники и военные говорят, что еще 15 российских солдат были убиты в Украине, а еще несколько сотен находятся сейчас в больнице.

Президент Украины Петр Порошенко заявил на этой неделе, что Россия отвела большую часть своих войск через границу на территорию России после того как было достигнуто соглашение о прекращении огня между Киевом и сепаратистами в Донецкой и Луганской областях. Но офицер НАТО заявил в четверг, что на территории Украины по-прежнему осталось около 1000 российских солдат.Тот факт, что российские солдаты погибли на войне, в которой они официально не участвуют, стал проблемой в России. Слухи о том, что молодые солдаты возвращаются домой в гробах, начали быстро распространяться в последние недели. Хотя такие разговоры пока еще умерены, в них слышны отголоски более ранних войн, которые вела Россия, таких, как войны в Чечне и Афганистане.

Идея прямого вторжения в восточную Украину российскими войсками является крайне непопулярной в России. Результаты опроса, проведенного прокремлевским социологическим Фондом «Общественное мнение», показали, что 57 % россиян поддерживают сепаратистские Донецкую и Луганскую Народные республики, но только 5 % высказались за вторжение на территорию Украины.

Российские власти систематически трудятся над замалчиванием «жалоб правозащитников о смертях солдат», запугивая тех, кто ставит под сомнение заявления Кремля, опровергающие то, что российские солдаты находятся в Украине.

Кривенко и Полякова, которая также является главой организации, представляющей солдатских матерей в Санкт-Петербурге, подали ходатайство 25 августа с просьбой к российским следователям объяснить гибель солдат в Снежном.

До сих пор им ничего не сказали. Но вскоре после того, как ходатайство было подано в Следственный комитет, правоохранительный орган, который отчитывается только перед президентом Владимиром Путиным, Поляковой сообщили, что ее организация, которая существует с момента распада Советского Союза в 1991 г., была названа «иностранным агентом».

Этот термин, который ввел Путин в 2012 г., чтобы отделить неправительственные организации, которые получают финансирование за рубежом и занимаются политической деятельностью, не предполагает никаких реальных карательных мер, но часто используется, чтобы дискредитировать критиков Кремля.

Полякова говорит, что она не в ладах с властями из-за своей позиции в вопросе аннексии Россией Крыма. Она считает, что власти назвали ее организацию «иностранным агентом» из-за ее ходатайства и её интервью агентству Reuters 28 августа, в котором она впервые обвинила Москву в скрытии гибели российских солдат.

«Это все взаимосвязано. Это было просто последней каплей, так сказать», – сказала она.

Служба в Украине

По официальной версии на территории Украины нет российских солдат. Но Киев продолжает утверждать, что российские войска за последние несколько недель помогли сепаратистам переломить ход конфликта, оттеснив украинские силы от российской границы и позволив сепаратистам получить доступ к морю.

Reuters удалось найти людей, которым известно о сотнях солдат, которые получили ранения в Украине, или чьи родственники участвуют в боевых действиях в Украине, что помогло создать наиболее полную картину о потерях российской армии на поле боя.

Военный врач рассказал Reuters, что сотни российских солдат, раненых в ходе боевых действий на востоке Украины, в настоящее время находятся в военных госпиталях в Московской, Ленинградской и Ростовской областях, последняя из которых граничит с Украиной.

«Обычно они привозят (раненых) в Ростов и в Москву», – сказал он.

Сергей Козлов, ИТ-специалист в Москве, говорит, что его племянник Николай, десантник, который служит в Ульяновске, был отправлен в Украину 24 августа. Он попал под обстрел после того как пересек границу и потерял ногу, сказал Сергей Козлов.

«Его прооперировали в Ростовской области, а затем доставили в Москву, потому что там больше не было мест. Но даже в госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга нет мест, потому что они все заполнены людьми, пострадавшими в Украине», – Сергей Козлов сказал по телефону. С Николаем, который, по словам Сергея, все еще находится в госпитале, не удалось связаться.

Московский таксист, который представился Виталием, сказал, что его сына также направили в Украину. На передней панели в его машине прикреплена фотография 20-летнего парня, который улыбается, сидя на бронетранспортере.

Виталий говорит, что он в ярости, от того, что его сына – десантника, полк которого базируется в Пскове возле Эстонии – отправили в Украину, чтобы бороться на стороне повстанцев.

«Они отправили его туда незаконно, чтобы бороться за повстанцев, две недели назад. Он говорит, что должен вернуться 20 ноября. Я считаю дни», – сказал он.

Виталий говорит, что офицеры пытались заставить его сына, который проходит срочную службу в армии, изменить ​​статус на контрактника, что юридически позволило бы ему служить за границей. Призывники в России освобождаются от службы за рубежом.

Его сын отказался подписывать документы, но офицеры все равно отправили его в Украину.

«Они одели его как мятежника, чтобы никто не узнал, что он российский солдат, и он уехал», – сказал Виталий.

Ролан, военнослужащий, который сражался вместе с Тумановым в Снежном, говорит, что он 10 дней участвовал в боевых действий в Украине в середине августа. Вернувшись домой в Краснодарский край, он сказал, что его командиры предложили солдатам возможность поехать в Украину. Они могли отказаться, но командиры были очень благосклонны к тем, кто согласился. Ролан пошел, как он сказал, потому что был верен воинской присяге и хотел защитить русскоязычное население от украинских сил, которых в России обычно называют фашистами. Ему дали оплачиваемый отпуск, чтобы он смог поехать.

«(Я хотел) оттеснить неонацистов и настоящих фашистов вглубь страны или уничтожить их и освободить русскоязычное население от этого зла», – сказал он.

По его словам, он въехал на территорию Украины на грузовике без номерных знаков.

«С украинской стороны границы повстанцы встретили и провели нас. На самом деле границы практически нет, только поле подсолнухов. С одной стороны его – Россия, с другой – это больше не Россия».

«Никакого отношения к реальности»

Независимое российское информагентство «Дождь» попыталось составить список российских солдат, раненных, задержанных или убитых в Украине.

Но количество российских военнослужащих, которые сражаются на стороне пророссийских мятежников против украинских войск, неизвестно.

Министерство обороны России категорически отрицало сообщения о том, что российские военные подразделения находятся в Украине.

«Мы отметили, что эта информационная «утка» была запущена, но вынуждены разочаровать зарубежных авторов этих сообщений и нескольких их сторонников в России», – представитель министерства, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил агентству Интерфакс.

«Информация, содержащаяся в данном материале, не имеет никакого отношения к реальности».

На странице в Facebook, которая называется «Груз 200», советский термин, который использовали для обозначения тел погибших солдат, которые отправляли домой с войны, некоторые россияне также пытаются протестовать против использования российских солдат в Украине и объединять солдат и родителей, чтобы они могли понять, как погибли их дети.

Елена Васильева, которая помогает организовывать эту группу, обвиняет российскую Федеральную службу безопасности, которая стала преемником советского КГБ, в хакерских атаках.

«Наша группа страдает от атак, вероятнее всего Федеральной службы безопасности, с 20 августа. На сайте это происходит уже на протяжении пяти дней», – сказала она.

Сергей Кривенко, член Совета при президенте РФ по правам человека, сказал, что отказ России признать, что её солдаты находятся в Украине – это давняя традиция скрывать военные действия или преуменьшать их значение, как это было во время первой войны в Чечне.

«Когда началась Чеченская война, она также началась без объявления войны. И российские солдаты тайно в ней участвовали до тех пор, пока официально российские войска не были отправлены в Чечню в ноябре 1994 г. До этого момента, они снимали свою форму и принимали участие в конфликте в качестве добровольцев», – рассказал Кривенко в своем офисе в правозащитном центре «Мемориал» в Москве.

«Все понимали, что там идет война, но все старались всячески это скрывать», – сказал он.

Скрывая следы

Активисты-правозащитники и их адвокаты говорят, что самая большая разница между Первой чеченской войной в 1990-х годах и теперешней ситуацией состоит в том, что российские власти стали лучше останавливать поток информации, которая им не нравится.

В северо-западном российском городе Пскове журналистов выгнаны с кладбища в конце августа, когда, как сообщалось в социальных сетях, тайно похоронили двух российских десантников, погибших в Украине.

21 августа украинский журналист Роман Бочкала опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, на которых, по его словам, были изображены российские документы, найденные после столкновения украинских сил с колонной бронетехники пророссийских мятежников вблизи села Георгиевка в восточной Украине.

На фотографиях изображен паспорт 21-летнего мужчины по имени Николай Крыгин, выданный в Псковской области. Вместе с ним было также страховое свидетельство, тоже выданное в Пскове, и копия военного свода правил для российских воздушно-десантных войск. Reuters не удалось установить местонахождения Крыгина.

Псков является родиной 76-й дивизии воздушно-десантных войск России. Её база находится в нескольких километрах от кладбища.

Российский политик сказал Reuters, что его жестоко избили неизвестные после того как он публично рассказал о похоронах десантников в Пскове.

«Сейчас гражданское общество намного слабее. Теперь вся система полностью закрыта. В закрытой системе то, что происходит, прикрывает вся система, следователи, врачи», – сказала Полякова.

Виталий Черкасов, адвокат по правам человека, заявил, что власти используют угрозы и административные наказания – как статус «иностранного агента» – чтобы не давать людям говорить. Но даже при таком давлении информация распространяется.

22-летней Юлии Ганиевой 4 сентября анонимно позвонил офицер, сообщивший ей о смерти ее жениха 22-летнего Алексея Засова, который служил в 31-й бригаде воздушно-десантных войск в Ульяновске, родном городе Владимира Ленина на реке Волга.

«Официально они заявили, что он был убит на территории России, но правда в том, что он был убит в Украине», – сказала она.

«Я связалась с солдатами, которые служили вместе с ним. Они сказали мне, что он был убит в Украине».