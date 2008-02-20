Премьер Армении побеждает в первом туре президентских выборов

Согласно последним результатам подсчета бюллетеней с подавляющего большинства избирательных участков в Армении, кандидат от правящей партии, премьер-министр страны Серж Саркисян набирает необходимые для победы в первом туре президентских выборов 50 процентов голосов.

По информации агентства "Новости Армении", полученной в ЦИК Армении, к 5:45 среды по местному времени обработано 1408712 бюллетеней. Саркисян получил 52,39 процента, Левон Тер-Петросян – 20,32 процента, а Артур Багдасарян – 16,71 процента.

Между тем, в течение ночи на среду приходили противоречивые данные о количестве голосов, поданных за кандидатов. После обработки 35,9 процента бюллетеней к 12:00 по местному времени Саркисян набирал чуть более 41 процента, что делало возможным второй тур выборов.

Представители штаба Тер-Петросяна тем временем заявили о том, что представленные ЦИК данные не отражают реальной картины волеизъявления граждан. По информации сторонников кандидата, выборы прошли "с грубыми нарушениями, что естественным образом отражается на результатах голосования". "Представленные ЦИК данные о числе избирателей республики не соответствуют действительности, что и позволило сфальсифицировать результаты", - утверждает представитель штаба, редактор газеты "Айкакан Жаманак" Никол Пашинян.

Лента.ру