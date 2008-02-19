Польша называет фальшивкой информацию о снятии вето с переговоров ЕС-Россия

Польша до сих пор не приняла официальное решение об отмене своего вето на начало переговоров о заключении нового базового соглашения между Россией и Евросоюзом. Об этом заявил во вторник пресс-атташе МИД Польши Петр Пашковский. «Слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского были не правильно интерпретированы, информация о том, что Польша сняла свое вето фальшива», - сказал польский дипломат. Польша заблокировала начало переговоров по новому базовому документу между Россией и Евросоюзом из-за введенных Россией ограничений на ввоз в Россию польской мясной продукции в 2005 году.

Газета.ру