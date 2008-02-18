Ведущие страны ЕС признали независимость Косово

Ведущие страны Евросоюза решили официально признать независимость Косово, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters.

По информации агентства, первой такое решение приняла Франция, а затем к ней присоединились Великобритания, Италия и Германия. Также ожидается, что Косово признает большинство стран Евросоюза.

В то же время против признания независимости края уже выступила Испания, а также Кипр, Греция, Словакия, Болгария и Румыния.