Ведущие страны ЕС признали независимость Косово
18:31, 18 февраля 2008Мир
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Мнения разошлись
Ведущие страны Евросоюза решили официально признать независимость Косово, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters.
По информации агентства, первой такое решение приняла Франция, а затем к ней присоединились Великобритания, Италия и Германия. Также ожидается, что Косово признает большинство стран Евросоюза.
В то же время против признания независимости края уже выступила Испания, а также Кипр, Греция, Словакия, Болгария и Румыния.
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