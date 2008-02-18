Алжир возвращает России 15 истребителей МИГ-29

Под угрозой срыва оказался контракт на без малого 1 миллиард 300 миллионов долларов. Алжирские власти недовольны качеством закупленной ранее техники. Российские же эксперты утверждают, что главная причина во внутриполитической обстановке в Алжире.

Ситуация беспрецедентная. Впервые в истории военного сотрудничества России иностранный заказчик возвращает закупленную технику. Речь идет об 15 МиГах проданных Алжиру в 2006-07 годах. Как стало известно "Коммерсанту" из источников в правительстве и Объединенной авиастроительной корпорации, соглашение о возврате уже достигнуто и самолеты будут доставлено обратно в Россию уже в течение ближайшего месяца. Всего же по контракту Москва обязалась поставить в Алжир 28 одноместных и шесть двухместных МиГов на общую сумму почти 1 миллиард 300 миллионов долларов. По данным издания алжирские власти перечислили лишь пятую часть от этой суммы в качестве аванса и сейчас приостановили все платежи. Впрочем источники в авиастроительной корпорации утверждают, что о полном расторжении контракта речи все же пока не идет. Россия предложила взамен возвращаемых машин поставить стране более современные. Ведь одна из основных претензий алжирцев как раз и заключалась в низком качестве МиГов.Президент Алжира прибывает сегодня с визитом в Москву. Ожидается, что одна из главных тем переговоров будет военно-торговое сотрудничество.

Эхо Москвы