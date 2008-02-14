Путин: вы что хотите, чтобы я землю ел из горшка с цветами?

Президент России Владимир Путин во время встречи с журналистами заявил, что деноминации российского рубля нет в планах Центробанка РФ, и не будет. В ответ на замечание прессы о том, что, мол, многие говорят о предстоящих неприятностях для российской экономики, Путин заявил: «Они врут, не верьте». Журналист переспросил, может ли лично Президент ручаться в этом. «Вы что хотите, чтобы я землю ел из горшка с цветами?» - парировал Путин.

«Нет никакой необходимости экономической (проводить деноминацию – ред.)… Даже в голове нет такого… Ни у Центрального банка, ни у Президента…» Во время этого ответа Путин заметно запинался. То ли не ожидал, что от него потребуют личных гарантий, то ли на самом деле был не готов отвечать на вопрос о предполагаемой деноминации рубля.