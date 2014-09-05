Первый канал России признал, что российские солдаты воюют и гибнут в Украине
04:47, 05 сентября 2014Мир
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В Костроме похоронили десантника Анатолия Травкина, который участвовал в боях на востоке Украины
Российские СМИ сообщили о погибшем на Донбассе десантнике РФ
Травкин отправился в зону АТО месяц назад, где погиб в бою, сообщает 112 Украина со ссылкой на "Первый канал", .
Официально он взял отпуск в воинской части, в которой служил, отмечает телеканал.
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Кроме того, в подмосковном Электрогорске прошла акция памяти российского военного Сергея Ждановича.
Жданович погиб в мае, в ходе боев за донецкий аэропорт. Его родные знали, куда он поехал.
Напомним, накануне российская газета заявила о гибели почти целой роты псковских десантников в Украине.
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