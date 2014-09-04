Умер известный литовский актер Донатас Банионис

16:39, 04 сентября 2014
Мир
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В Литве на 91-м году жизни умер знаменитый актер Донатас Банионис.

Умер актер Донатас Банионис / фото elive.com.ua

"Я только что об этом узнал, еду в Вильнюс. Могу лишь сказать, что он умер в больнице. Два дня назад с ним случился инсульт", - сказал сын актера Раймундас Банионис, передает Газета.ru.

Шесть лет назад после смерти супруги актеру был установлен кардиостимулятор. Его здоровье начало резко ухудшаться в начале июля, он жаловался на проблемы с сердцем. 17 июля Донатас Банионис перенес клиническую смерть.

Донатас Банионис  снялся более чем в 50 фильмах. Среди самых известных его работ "Никто не хотел умирать" (1965), "Солярис" (1972), "Бегство мистера Мак-Кинли" (1975).

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