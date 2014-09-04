В Москве пройдет 50-тысячный Марш мира против пропаганды и агрессии России в Украине

Общероссийский Марш мира в Москве намечен на 21 сентября. Организаторы предполагают, что в Марше примет участие не менее 50 тысяч человек.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Отмечается, что марш станет естественным продолжением и развитием Марша Мира, прошедшего в Москве 15 марта.

Читайте также"Это не наша война": военнопленные РФ призвали Путина прекратить отправлять войска в Украину (видео)

"Мы требуем прекращения безответственной агрессивной политики российской власти. Эта политика не только принесла войну на землю Украины, стоила жизни уже тысячам украинцев и россиян. На украинской земле погибают и попадают в плен военнослужащие российской армии, в том числе срочной службы; это уже прямое, незакамуфлированное военное вторжение, которому нет оправдания", - говорится в сообщении.

Организаторы подчеркивают, что политика России ведёт к нарастанию фашистских тенденций в стране, изоляции РФ в мире, тяжёлым экономическим последствиям.

"Даже если сейчас безумное давление циничной и лживой государственной пропаганды войны и ненависти временно оставляет нас в меньшинстве, правда - на нашей стороне. Но нас и сегодня много. И наш голос снова будет громким. Мы хотим, чтобы он был услышан. Мы за Мир", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что политика Путина сопровождается усилением репрессий внутри России, дальнейшим ограничением прав и свобод российских граждан.

Также 12сентября родители погибших в Украине российских военных потребуют от Кремля сказать публично о погибших на Донбассе российских военных и позволить их похоронить открыто.

Читайте такжеСМИ: Сегодня в Пскове тайно хоронили десантников

Об этом в интервью Цензор.Нет рассказала Елена Васильева, координатор воинского блока российской оппозиции.

"Сейчас группа родителей организовывается. Точно знаю из Тулы и Ульяновска. Они с солдатскими родителями из Пскова собираются 12-го числа выйти на Красную площадь, хотят посмотреть в глаза Путину. Не знаю, что из этого выйдет. Но будем следить", - заявила она.

Правозащитница сообщила, что охрана могил десантников, похороненных под Псковом, усилилась.