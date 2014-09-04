В Москве пройдет 50-тысячный Марш мира против пропаганды и агрессии России в Украине
Организаторы подчеркивают, что политика России ведёт к нарастанию фашистских тенденций в стране и изоляции РФ в мире.
Общероссийский Марш мира в Москве намечен на 21 сентября. Организаторы предполагают, что в Марше примет участие не менее 50 тысяч человек.
Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.
Отмечается, что марш станет естественным продолжением и развитием Марша Мира, прошедшего в Москве 15 марта.
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"Мы требуем прекращения безответственной агрессивной политики российской власти. Эта политика не только принесла войну на землю Украины, стоила жизни уже тысячам украинцев и россиян. На украинской земле погибают и попадают в плен военнослужащие российской армии, в том числе срочной службы; это уже прямое, незакамуфлированное военное вторжение, которому нет оправдания", - говорится в сообщении.
Организаторы подчеркивают, что политика России ведёт к нарастанию фашистских тенденций в стране, изоляции РФ в мире, тяжёлым экономическим последствиям.
"Даже если сейчас безумное давление циничной и лживой государственной пропаганды войны и ненависти временно оставляет нас в меньшинстве, правда - на нашей стороне. Но нас и сегодня много. И наш голос снова будет громким. Мы хотим, чтобы он был услышан. Мы за Мир", - говорится в сообщении.
Организаторы отмечают, что политика Путина сопровождается усилением репрессий внутри России, дальнейшим ограничением прав и свобод российских граждан.
Также 12сентября родители погибших в Украине российских военных потребуют от Кремля сказать публично о погибших на Донбассе российских военных и позволить их похоронить открыто.
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Об этом в интервью Цензор.Нет рассказала Елена Васильева, координатор воинского блока российской оппозиции.
"Сейчас группа родителей организовывается. Точно знаю из Тулы и Ульяновска. Они с солдатскими родителями из Пскова собираются 12-го числа выйти на Красную площадь, хотят посмотреть в глаза Путину. Не знаю, что из этого выйдет. Но будем следить", - заявила она.
Правозащитница сообщила, что охрана могил десантников, похороненных под Псковом, усилилась.