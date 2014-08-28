СНБО: Российские военные на Донбассе продолжают маскироваться под террористов
18:37, 28 августа 2014Политика
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Российские военные на Донбассе продолжают маскироваться под террористические подразделения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Ситуация в зоне боевых действий взята под контроль. Подразделения боевиков передвигаются под прикрытием огня, обстрелов из установок «Град» и артиллерии, корректировка обстрелов происходит с помощью беспилотников», - заявил он.
Читайте такжеСдачу Новоазовска в СНБО объяснили желанием сохранить жизни бойцов АТО«Несмотря на очевидные факты агрессии, россияне продолжают маскироваться под террористические подразделения, используют соответствующие флаги и уничтожают признаки принадлежности к регулярным российским войскам», - констатировал Лысенко.
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