СНБО: Российские военные на Донбассе продолжают маскироваться под террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Ситуация в зоне боевых действий взята под контроль. Подразделения боевиков передвигаются под прикрытием огня, обстрелов из установок «Град» и артиллерии, корректировка обстрелов происходит с помощью беспилотников», - заявил он.

Читайте такжеСдачу Новоазовска в СНБО объяснили желанием сохранить жизни бойцов АТО«Несмотря на очевидные факты агрессии, россияне продолжают маскироваться под террористические подразделения, используют соответствующие флаги и уничтожают признаки принадлежности к регулярным российским войскам», - констатировал Лысенко.