Самым популярным мужским именем в Осло стало Мухаммед

Это произошло впервые в истории норвежской столицы, пишет газета The Local. По подсчетам экспертов, в общей сложности имя Пророка носят 4,8 тысячи молодых людей. На втором месте имя Ян (почти 4,7 тысячи), третье занимает Пер (4,1 тысячи человек), сообщает Лента.ру.

Четыре года подряд Мухаммед было самым популярным детским именем в Осло. Однако лидером среди всех мужских имен в норвежской столице оно стало только сейчас.

За последние несколько лет имя Мухаммед также чаще других звучит в родильных домах Англии и Уэльса и в таких городах, как Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт, Брюссель.

А в Милане это имя стало самым популярным не только среди новорожденных, но и среди бизнесменов. По подсчетам Торговой палаты города, Мухаммедами зовут около 1,6 тысячи бизнесменов в Милане.