ЕС не признает „президентские выборы” в Абхазии

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сегодня в Брюсселе сделал пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.Читайте такжеУкраина не признает легитимность «президентских выборов» в Абхазии

„Европейский Союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, как это признано международным правом. В связи с сообщениями о «президентских выборах» в грузинском сепаратистском регионе Абхазия 24 августа, напомним, что Европейский Союз не признает конституционные и правовые рамки, в которых состоялись эти выборы”, - говорится в заявлении.