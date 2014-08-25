ЕС не признает „президентские выборы” в Абхазии
15:44, 25 августа 2014Мир
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Европейский Союз не признает „президентские выборы” в Абхазии и заявляет о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сегодня в Брюсселе сделал пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.Читайте такжеУкраина не признает легитимность «президентских выборов» в Абхазии
„Европейский Союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, как это признано международным правом. В связи с сообщениями о «президентских выборах» в грузинском сепаратистском регионе Абхазия 24 августа, напомним, что Европейский Союз не признает конституционные и правовые рамки, в которых состоялись эти выборы”, - говорится в заявлении.
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