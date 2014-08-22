NASA откажется от российских "Союзов"

09:29, 22 августа 2014
Мир
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NASA в ближайшее время может объявить о заключении нового контракта с одной из американских фирм на строительство корабля для доставки астронавтов на борт Международной космической станции (МКС).

NASA найдет замену российским

Это делается для того, чтобы избежать зависимости от российских "Союзов", сообщила на своем интернет-сайте газета The Washington Post, передает ИТАР-ТАСС.

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"Как ожидается, в ближайшие недели NASA объявит о долгожданном решении: заключении многомиллиардного контракта на строительство американского космического корабля, который позволит вдохнуть новые силы в испытывающую трудности космическую программу США", - говорится в материале. "Вместо того чтобы платить по $70 млн за место в "Союзе", данный контракт позволит США впервые за годы отправлять астронавтов в космос с американской территории", - пишет издание.

По данным The Washington Post, основных претендентов на заключение контракта трое - "это 2 относительных новичка в космической отрасли, компании SpaceX и Sierra Nevada, а также ветеран, концерн Boeing. "В то время как SpaceX и Boeing создают капсулы для доставки астронавтов на орбиту, третий претендент - Sierra Nevada - разрабатывает, возможно, наиболее интересное предложение. Это космический самолет, который выглядит как миниатюрная версия космического шаттла и может быть использован для взлетов и приземлений на взлетно-посадочные полосы", - говорится в материале.

Подчеркивается, что "изначально запуск первого экипажа в рамках данного проекта намечался к 2015 году", однако "из-за проблем с бюджетом его пришлось перенести на 2017 год". "NASA ожидает, что новый корабль будет совершать в среднем 2 путешествия к МКС в год", - уточняется в статье.

Газета не указывает источников, из которых она почерпнула данную информацию. При этом в материале отмечается, что в программе примет участие фирма Blue Origin, принадлежащая владельцу The Washington Post Джеффри Безосу.

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