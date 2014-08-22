NASA откажется от российских "Союзов"

Это делается для того, чтобы избежать зависимости от российских "Союзов", сообщила на своем интернет-сайте газета The Washington Post, передает ИТАР-ТАСС.

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"Как ожидается, в ближайшие недели NASA объявит о долгожданном решении: заключении многомиллиардного контракта на строительство американского космического корабля, который позволит вдохнуть новые силы в испытывающую трудности космическую программу США", - говорится в материале. "Вместо того чтобы платить по $70 млн за место в "Союзе", данный контракт позволит США впервые за годы отправлять астронавтов в космос с американской территории", - пишет издание.

По данным The Washington Post, основных претендентов на заключение контракта трое - "это 2 относительных новичка в космической отрасли, компании SpaceX и Sierra Nevada, а также ветеран, концерн Boeing. "В то время как SpaceX и Boeing создают капсулы для доставки астронавтов на орбиту, третий претендент - Sierra Nevada - разрабатывает, возможно, наиболее интересное предложение. Это космический самолет, который выглядит как миниатюрная версия космического шаттла и может быть использован для взлетов и приземлений на взлетно-посадочные полосы", - говорится в материале.

Подчеркивается, что "изначально запуск первого экипажа в рамках данного проекта намечался к 2015 году", однако "из-за проблем с бюджетом его пришлось перенести на 2017 год". "NASA ожидает, что новый корабль будет совершать в среднем 2 путешествия к МКС в год", - уточняется в статье.

Газета не указывает источников, из которых она почерпнула данную информацию. При этом в материале отмечается, что в программе примет участие фирма Blue Origin, принадлежащая владельцу The Washington Post Джеффри Безосу.