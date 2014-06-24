NASA хочет поймать и "отбуксировать" астероид на орбиту Луны

Агентство хочет запустить космический корабль, который сможет захватить небольшой астероид (до 10 метров) и доставить его на орбиту Луны для дальнейшего изучения, пишет argumenti.ru со ссылкой на сайт ведомства.

Космическое ведомство уже определило первую мишень новой программы. Ею стал небольшой астероид, имеющий условное обозначение 2011 MD. Это очень скромное по размерам небесное тело (диаметр всего 6 метров, а масса около 100 тонн) с постоянной и изученной орбитой.

Исследователи пришли к выводу, что его плотность небольшая, внутри могут быть пустоты, а некоторые даже считают его лишь грудой обломков, которые удерживаются благодаря гравитации или неизвестной силе.

В NASA разработали два метода «ловли» астероида. Первый способ предполагает захват астероида при помощи «надувного мешка»: беспилотник накинет на него металлическую сеть (как говорят инженеры, «посадит его в мешок»), а второй – при помощи гигантского крючка. Альтернативный вариант предусматривает приближение к объекту на космическом аппарате и отделение от него некоторой части с помощью крючка.

Этот вариант предполагает, что на окололунную орбиту доставят не целый астероид, а лишь его фрагмент размером с большой валун. В этом случае придется выбрать для эксперимента не 2011 MD, а более крупный астероид.

Согласно разработанной программе, в 2018 году NASA окончательно определится с выбором астероида для захвата, в 2019 к астероиду будет запущен автоматический аппарат, который перетащит на устойчивую орбиту нашего спутника астероид, или его часть, а после 2020 года агентство подготовит пилотируемую миссию для изучения астероида на Луне.