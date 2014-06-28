NASA начало испытания "летающей тарелки" для полетов на Марс

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу приступило к первым в истории испытаниям "Аэродинамического надувного замедлителя сверхзвуковой скорости", призванного помочь совершить посадку на Марсе, передает ИТАР-ТАСС.

Запуск аппарата состоялся в 11:47 по времени Западного побережья США (22:47 мск) на ракетном полигоне ВВС США на острове Кауаи (штат Гавайи).

Летательный аппарат, напоминающий "летающую тарелку", оснащенный реактивными двигателями, надувным замедлителем и парашютом, должен набрать такую же скорость, а затем совершить торможение и посадку, как это сделал бы корабль при полете на Марс.

Читайте такжеУченые обнаружили в мантии Земли достаточно воды для трех Мировых океанов"Тарелка" начала подъем на воздушном шаре на высоту 36,5 км, где по команде включатся ракетные двигатели, после чего аппарат поднимется еще выше - на высоту 55 км. Скорость аппарата должна в 3,5 раза превысить скорость звука, после этого начнется снижение с использованием надувного тормозного устройства и парашюта. Опустится аппарат на поверхность Тихого океана, где его будут ждать американские военные корабли.

"Если наша "тарелка" наберет необходимую скорость и успешно завершит миссию на поверхности океана, это будет великий день", - отметили корр. ИТАР-ТАСС в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине (штат Калифорния).