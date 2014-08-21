ЮАР закрывает границу с Либерией и Гвинеей

Как пояснил министр здравоохранения ЮАР Аарон Моцоаледи, запрет не будет распространяться на граждан ЮАР, въезжающих страну, однако им придется пройти медицинский осмотр, сообщает Русская служба ВВС.

На сегодняшний день количество жертв Эболы превысила 1300 человек. Наибольшее количество погибших зафиксировано в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее.

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На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что масштабы эпидемии Эболы ”сильно недооценены”.