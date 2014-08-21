ЮАР закрывает границу с Либерией и Гвинеей
22:22, 21 августа 2014Мир
0 0
Южная Африка закрывает границы для тех, кто прибывает в страну из Либерии, Гвинеи и Сьерра-Леоне из-за вспышки эпидемии лихорадки Эбола, охватившей Западную Африку.
ЮАР закрывает границу с Либерией и Гвинеей / euronews
Как пояснил министр здравоохранения ЮАР Аарон Моцоаледи, запрет не будет распространяться на граждан ЮАР, въезжающих страну, однако им придется пройти медицинский осмотр, сообщает Русская служба ВВС.
На сегодняшний день количество жертв Эболы превысила 1300 человек. Наибольшее количество погибших зафиксировано в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее.
Читайте такжеВ Либерии полиция обстреляла людей, которые пытались покинуть район заражения Еболой
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что масштабы эпидемии Эболы ”сильно недооценены”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter