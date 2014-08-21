Олланд: санкции против России не мешают передаче ”Мистралей”

Об этом он сказал в интервью Le Monde, перевод которого приводит Инопресса.

В свете происходящего в Украине против России были приняты три пакета санкций, однако президент РФ Владимир Путин не изменил свою политику, отмечает издание. В этом контексте, полагает Олланд, ”необходимы твердость и диалог”.

”Твердость, потому что Европа не может принять пересмотр территориальной целостности страны, не может мириться с поставками оружия и закрытием границ. Санкции были необходимы, и если изменения не последуют, потребуются новые меры”, - сказал президент Франции.

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”Однако в то же время необходимо вести диалог, - подчеркнул Олланд. - Я продемонстрировал это, организовав первую встречу Владимира Путина и Петра Порошенко 6 июня в Нормандии. И мы достигли точки, в которой снова стало можно говорить о встрече на уровне глав государств Украины, России, Франции и Германии для поиска выхода из кризиса. Это предполагает прекращение поставок оружия, прекращение огня, установление контроля над границей и политический диалог. Ангела Меркель отправится в Украину в субботу, 23 августа. 12 августа мы с ней говорили, и я выразил мнение: если выход из кризиса не будет найден в ближайшее время, это очень дорого обойдется русским, как в экономическом, так и в политическом плане”.

В то же время, он отметил, что ”санкции имеют свою цену - как для тех, кто их вводит, так и для тех, против кого они приняты”. ”Для Европы это выбор, который она делает несмотря на негативные экономические последствия данной ситуации. Это еще один повод искать решения, основанные на соблюдении суверенитета Украины”, - сказал президент Франции.

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Осенью этого года Франция передаст России первый из заказанных кораблей класса ”Мистраль”. На вопрос о планах Парижа относительно второго корабля, который должен быть готов в 2015 году, Олланд ответил: ”На сегодняшний день уровень санкций не препятствует его поставке. Решение об этом принимают европейцы, а не Франция. В случае возрастания напряженности и невозможности найти выход нам придется пересмотреть решение. Но пока об этом речи не идет. Напомню вам, что контракт был подписан в 2011 году и вызвал в то время споры”.

Что касается возможности поставки еще двух ”Мистралей”, переговоры с российской стороной пока не ведутся, отмечает Le Monde.

Как сообщал УНИАН, контракт стоимостью 1,2 млрд евро на строительство двух французских вертолетоносцев для ВМФ России был подписан в июне 2011 года. Ожидается, что первый корабль ”Владивосток” поступит на вооружение российского флота в 2014 году, второй - ”Севастополь” - в 2015 году.

Французские власти неоднократно заявляли, что намерены выполнять контракты с РФ относительно «Мистралей».

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19 августа директор Департамента политики и коммуникации МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что в Украине обеспокоены решением Франции о передаче военных авианосцев стратегического назначения “Мистраль” Российской Федерации, которое все еще остается в силе.

По его словам, в МИД убеждены, что, учитывая текущий внешнеполитический контекст, передача России мощного наступательного оружия, каковым являются универсальные десантные корабли типа “Мистраль”, может иметь далеко идущие негативные последствия для безопасности и стабильности в Европе.

“Как свидетельствуют события, связанные с российской оккупацией Крыма, а также российско-грузинским конфликтом 2008 года, даже кратковременное усиление российского вооруженного присутствия в бассейне Черного моря может поставить все страны региона в крайне уязвимое положение перед возможными актами вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации”, - отметил Перебийнис.

По его словам, было бы крайне недальновидным в сегодняшних условиях игнорировать эти уроки. “Появление в распоряжении России новых десантных кораблей типа “Мистраль” кардинальным образом изменит баланс сил в Черноморском бассейне, вынудит страны региона принимать меры, направленные на предупреждение и нейтрализацию новых угроз. Это может не только резко усилить напряженность в регионе, но и спровоцировать новую гонку морских вооружений и негативно отразиться на атмосфере конструктивного сотрудничества, которое происходило в бассейне Черного моря в течение многих лет”, - сказал Перебийнис.

В МИД Украины надеются, что Франция прислушается к аргументам Украины и других государств и осуществит шаги, направленные на недопущение поставок России кораблей класса “Мистраль”.