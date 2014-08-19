Киев занял 124-е место в рейтинге наиболее пригодных для жизни городов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование журнала The Economist. При составлении рейтинга эксперты принимали во внимание уровень стабильности и качество здравоохранения, культуры, экологии, образования и инфраструктуры.

Самые лучшие условия для жизни, по оценке The Economist, оказались у австралийского Мельбурна. На втором месте австрийская Вена, а замыкает тройку лидеров канадские Ванкувер и Торонто.

Пятую строчку поделили Аделаида (Австралия) и Калгари (Канада). Также в первую десятку вошли Сидней (Австралия), Хельсинки (Финляндия), Перт (Австралия) и Окленд (Новая Зеландия).

Эксперты также назвали города, где условия жизни больше всего ухудшились за последние 5 лет. В частности, это Дамаск (-28%), Афины (-3,7%), София (-3,5%), Санкт-Петербург (-3,3%) и Москва (-3,3%). У Киева этот показатель составляет -17,8%, украинская столица заняла в итоге 124-е место из 140 городов, попавших в рейтинг.