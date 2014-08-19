Папа Франциск может отречься от престола

Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции на борту самолета, которым возвращался в Рим из Южной Кореи, передает 5 канал.

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По словам 77-летнего папы, может оказаться, что из-за проблем со здоровьем он будет не в состоянии полноценно выполнять обязанности главы католической церкви. Поэтому Франциск может последовать примеру своего предшественника Бенедикта XVI, который впервые за более чем 700 лет добровольно отрекся от престола.

Папа Франциск взошел на святой престол 13 марта 2013 года. Он стал первым неевропейским понтификом за 1300 лет и первым папой-латиноамериканцем.

Как известно, еще в молодости одно из легких Франциска (в миру Хорхе Марио Бергольо) удалили после инфекционной болезни. Однако после интронизации нового папы медики утверждали, что это не составляет серьезной угрозы для его здоровья.