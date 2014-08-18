Из клиники в Либерии сбежали все пациенты больные Эболой

В субботу вечером в изолятор пришла толпа возмущенных протестующих, убежденных, что Эбола - не более, чем "выдумка правительства". Они выбили дверь, оттеснили медиков и помогли пациентам покинуть палаты. Кроме того, митингующие вынесли некоторую мебель и оснащение.

В предыдущие дни в этом медицинском центре от лихорадки умерли девять человек.

Читайте такжеНигерия разработала собственный препарат против лихорадки Эбола - СМИМестные власти опасаются, что инцидент с побегом пациентов лишь ускорит распространение вируса, случаи заражения которым и так сложно зафиксировать из-за удаленности многочисленных населенных пунктов, плохой инфраструктуры и нехватки медперсонала. В Либерии, стране с 4-миллионным населением, есть только 50 врачей, сообщает Евроньюс.

Напомним, ВООЗ признала распространение Эболы международной чрезвычайной ситуацией.