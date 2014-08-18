Бразилия простилась с погибшим кандидатом на пост президента
Десятки тысяч человек приняли в воскресенье участие в церемонии прощания с кандидатом на пост президента Бразилии от Социалистической партии Эдуарду Кампушем, погибшим несколько дней назад при крушении легкомоторного самолета.
Прощание прошло в городе Ресифи. Как сообщает телеканал Globovision, в мероприятиях участвовали нынешняя глава государства Дилма Руссефф и кандидат от социал-демократов Аэсио Невес, пишет РИА Новости.
По результатам опросов, погибший Кампуш шел на третьем месте по популярности среди кандидатов — после Руссефф (Партия трудящихся) и Невеса (Социал-демократическая партия). Теперь за президентское кресло от Соцпартии, скорее всего, будет бороться экс-министр окружающей среды Бразилии Марина Силва.
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Руссефф и Невес приняли участие в богослужении на открытом воздухе в память о Кампуше. Среди присутствовавших на службе был также экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Выборы президента Бразилии должны состояться 5 октября. Опросы показывали, что за Кампуша были готовы проголосовать около 8% избирателей.