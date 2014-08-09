Россия мстит не Евросоюзу, а своим гражданам - президент Литвы

Об этом сообщает" NR Baltija.

"Нужно вести себя спокойно и знать, что в ближайшем времени наш сосед не будет вести более логично и придерживаться международных правил. Мы должны научиться жить с этим", - заявила она в эфире Литовского радио. По её словам, Литву эти запреты коснутся незначительно. "В том или ином бизнесе будет частичная потеря прибыли, но я не предвижу вероятных банкротств. Больше всего это отразится на перевозчиках, а все остальные точно справятся. Мы готовы искать возможности оказания помощи бизнесу", - подчеркнула президент.

"Самое главное, что эта реакция направлена, в большей степени, против жителей России. Если в Литве некоторый бизнес лишится части прибыли, но не обанкротится, то в России это затронет непосредственно российского потребителя. Ведь речь идёт о запрете продуктов питания извне, в особенности из Европейского союза. У россиян сократится возможность выбора из-за снижения конкуренции. Вероятность того, что цены на продукты питания пойдут вверх велика", - отметила Грибаускайте.

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Президент дала понять, что желая отомстить Западу, Кремль наказал прежде всего своих жителей. Грибаускайте напомнила, что Литва уже проходила такую блокаду и у нее есть опыт, как с этим справляться.

"Кроме того, мы тоже не лыком шиты, у нас есть фонды - около 200 млн. литов - на поощрение экспорта. И так как эти меры распространяются на весь Европейский союз, то и ответные меры будут обсуждаться сообща. Вполне вероятно, что бюджет Европы частично поможет нам компенсировать потери", - сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.