Катастрофа Боинг-777: площадь поисковых работ расширена до 50 квадратных километров

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, площадь поисково-спасательных работ расширена до 50 квадратных километров.

"На сегодняшний день территория поиска расширена до 50 кв. км., включая населенные пункты и ранее недоступные участки территории. В том числе осуществляется повторный осмотр местности общей площадью 32 км. кв., которая была осмотрена в предыдущие дни", - сообщают в ГСЧС.

От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, силами которой осуществляется общая координация поисково-спасательных работ, выделено 60 офицеров , которые будут осуществлять руководство дополнительно привлеченными к поиску группами гражданского населения - работников местных предприятий, местных жителей и волонтеров. К поисковым работам привлечено 553 шахтера из 10 шахт ближайших к месту авиакатастрофы городов Шахтерска, Тореза, Снежное (шахты: Прогресс, Волынская, Заря, Ударник, Лутугино, Иловайская, Глубокая, XVII-го партсъезда).

Читайте такжеСНБО: Террористы используют кредитные карты жертв катастрофы малайзийского самолета"Остальной личный состава ГСЧС Украины, задействованный в поиске, выполняет наиболее сложные задачи, в частности: поисковые работы в населенных пунктах Рассыпное, Петропавловка и Грабово, обследование водоемов и других труднодоступных участков местности", - сообщают спасатели.

Таким образом, к проведению поисково-спасательных работ в зоне катастрофы самолета привлечено 800 человек, от ГСЧС Украины - 200 сотрудников и 20 единиц техники.