The Times: От Кэмерона требуют санкций против российских олигархов

00:28, 25 июля 2014
Мир
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В Великобритании усилилось давление на премьер-министра страны Дэвида Кэмерона относительно введения санкций к бизнесменам, близким к режиму Владимира Путина. 

Кемерон / REUTERS

Британский политикум и общественность, в том числе депутаты, считают, что внедрение санкций против приближенных Путину бизнесменов, имеющих активы в Британии, будет «самым эффективным ответом на поддержку российским лидером украинских сепаратистов», пишет британское издание The Times.

Среди прочих в статье упоминаются фамилии таких российских олигархов, как Роман Абрамович, Алишер Усманов, Михаил Фридман .

Как сообщал УНИАН, после аннексии украинского Крыма в марте с.г. и дестабилизации ситуации на Донбассе ЕС ввел в отношении России две фазы санкций.

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Мир заговорил о новых санкциях после того, как 17 июля авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит над Донбассом поддерживаемыми Россией боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». На борту были 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Европейский Союз в четверг, 24 июля, решит, кто конкретно попадет в список лиц, в отношении которых будут введены санкции в виде запрещения на въезд и замораживания активов.

23 июля The Telegraph написала, что российские олигархи срочно вывозят из Лондона деньги, опасаясь жестких финансовых санкций после атаки на рейс МН17.

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