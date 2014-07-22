В Малайзии пикетируют посольство РФ: "Скажет ли Россия правду про Боинг?"

Сегодня, 22 июля, в столице Малайзии, Куала-Лумпуре устроили масштабный пикет у посольства Российской Федерации. Тысячи малайзийцев пришли в черных футболках с изображением самолета Boeing и номером борта, который упал на Донетчине, - MH17. Об этом сообщает ТСН.uа.

Пикетчики требовали справедливого расследования катастрофы, и возмущались тем, что граждане их мирной страны стали жертвами теракта.

В руках возмущенные люди держали плакаты: "Мы не поддерживали ни одну сторону в конфликте Украины и России", "Можно ли верить, что Россия скажет правду о MH17?", "Скорбим по MH17, молимся за Газу" и другие.

Читайте такжеМИД призывает прислать в Украину полицию стран, пострадавших от крушения Боинга-777

Как известно, 22 июля в Харьков на станцию "Харьков-Балашовский" прибыл специальный поезд из Донбасса, который привез тела жертв малайзийского самолета Boeing-777.