Малайзия требует немедленной репатриации жертв катастрофы

"Для моей делегации эта резолюция закладывает основу для подхода международного сообщества, особенно механизма ООН, который будет направлен на расследование трагедии. Мы требуем тщательного и независимого расследования катастрофы", - заявил он, сообщает Еспресо.TV.

Читайте такжеТеррористы в Торезе поместили в вагоны тела 251 жертвы сбитого ими «Боинга»

"Группа экспертов из Малайзии прибыла в Киев в субботу и присоединилась к другим экспертам из других стран. Но неприемлемо то, что мы до сих пор не получили доступа к расследованию. Мы рассчитываем, что этот доступ мы получим немедленно. Тем более все стороны должны прилагать усилия для обеспечения неприкосновенности места крушения самолета. Для Малайзии одна из главных задач экспертов - репатриация жертв, чтобы семьи смогли похоронить своих близких. Мы требуем, чтобы ответственные за этот ужасный акт предстали перед судом", - подчеркнул он.